2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? İşte tarih bilgisi

Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın dünya barışı için bir araca, sporseverler için de görsel bir şölene dönüşecek.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları'na 7 sporcudan oluşan bir ekiple katılacağını söyledi.



Sporcuların hepsinin genç ve dinamik olduğunu hatırlatan TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener şu bilgileri verdi: “İyi hazırlanan sporcularımızın hepsi orada en iyi derecelerini yapmak için çaba gösterecekler. Sporcularımızın çoğu kendi alanında önemli dereceler kazanmış, uluslararası deneyime sahipler. Ama Olimpiyat Oyunları çok farklı bir deneyim. Dünyanın en iyileri orada. Dünyanın en iyileri ile yarışmak, dünyanın en iyilerinin hepsiyle yarışmak çok ayrı bir önem taşıyor. Dünyanın en iyileriyle buluşacak olan sporcularımız, mevcut deneyimlerine bir yenisini katacaklar.”



1984'ten bu yana tüm Olimpiyat Oyunları'nda görev alıp bu etkinlikleri izlediğini vurgulayan Prof. Dr. Erdener “Özellikle Pekin 2008'in açılış töreni çok fantastik törendi. Unutulmaz mücadelelere sahne oldu” dedikten sonra şunları söyledi: “Çin Halk Cumhuriyeti çok büyük bir ülke, büyük bir nüfusa sahip spor da çok etkin bir ülke. Çin yaptığı tüm organizasyonları büyük bir başarı ve özenle gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki, Beijing'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının açılışı da unutulmayacak. Şimdiden sürprizlerle dolu olduğunu ve unutulmayacak bir şovun sahneleyeceği de tahmin edebiliyorum. Olimpiyat oyunlarına katılan herkes, izole büyük bir alanın içinde yaşayacak. Oraya giriş çıkış olmayacak. Dolayısıyla sağlık açısından ciddi tedbirler alındığını, sağlıklı bir ortam oluşturulduğunu ve bu noktada bir sorun yaşanmayacağını düşünmüyorum.”



