2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? İşte tarih bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikayadan flaş çağrıİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikaya'dan flaş çağrı#Hadımköy
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
Ordu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti Görenler şaşkına döndüOrdu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti! Görenler şaşkına döndü#Ordu
Koronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdiKoronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdi#Koronavirüs
Yeni araştırma sonuçları şaşırttı Omicron kapanların yüzde 65inde görüldüYeni araştırma sonuçları şaşırttı! Omicron kapanların yüzde 65'inde görüldü#OMICRON
Aşılar üstüne Covid geçirmek.. Süper bağışıklık hakkında her şey...Aşılar üstüne Covid geçirmek.. 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...#Hibrit Bağışıklık
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemişKim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş!#Kim Kardashian
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Nadal yine çıldırttı, kort karıştı 8 saniye...Nadal yine çıldırttı, kort karıştı! 8 saniye...#Rafael Nadal
HABERLERSpor Arena Haberleri

2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Pekin Kış Olimpiyatları#2022#Olimpiyat

Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Olimpiyatlarda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın tarih bilgisi ise sporseverlerce sorgulanıyor. Peki, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman?

1/32022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman İşte tarih bilgisi

Kış Olimpiyatları için nefesler tutuldu. Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu, Çin'de yarışacak. İşte, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları hakkında bilgiler...

2/32022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman İşte tarih bilgisi

Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın dünya barışı için bir araca, sporseverler için de görsel bir şölene dönüşecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları'na 7 sporcudan oluşan bir ekiple katılacağını söyledi.

Sporcuların hepsinin genç ve dinamik olduğunu hatırlatan TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener şu bilgileri verdi: “İyi hazırlanan sporcularımızın hepsi orada en iyi derecelerini yapmak için çaba gösterecekler. Sporcularımızın çoğu kendi alanında önemli dereceler kazanmış, uluslararası deneyime sahipler. Ama Olimpiyat Oyunları çok farklı bir deneyim. Dünyanın en iyileri orada. Dünyanın en iyileri ile yarışmak, dünyanın en iyilerinin hepsiyle yarışmak çok ayrı bir önem taşıyor. Dünyanın en iyileriyle buluşacak olan sporcularımız, mevcut deneyimlerine bir yenisini katacaklar.”

1984'ten bu yana tüm Olimpiyat Oyunları'nda görev alıp bu etkinlikleri izlediğini vurgulayan Prof. Dr. Erdener “Özellikle Pekin 2008'in açılış töreni çok fantastik törendi. Unutulmaz mücadelelere sahne oldu” dedikten sonra şunları söyledi: “Çin Halk Cumhuriyeti çok büyük bir ülke, büyük bir nüfusa sahip spor da çok etkin bir ülke. Çin yaptığı tüm organizasyonları büyük bir başarı ve özenle gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki, Beijing'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının açılışı da unutulmayacak. Şimdiden sürprizlerle dolu olduğunu ve unutulmayacak bir şovun sahneleyeceği de tahmin edebiliyorum. Olimpiyat oyunlarına katılan herkes, izole büyük bir alanın içinde yaşayacak. Oraya giriş çıkış olmayacak. Dolayısıyla sağlık açısından ciddi tedbirler alındığını, sağlıklı bir ortam oluşturulduğunu ve bu noktada bir sorun yaşanmayacağını düşünmüyorum.”

3/32022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman İşte tarih bilgisi

Bazı ülkelerin açılış törenine üst düzey diplomatik misyonla katılmayacakları, ülke başkanı veya başbakan düzeyinde katılmayacaklarını deklere etmesini değerlendiren TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener, “Bu deklerasyonu yapan ülkelerin tüm sporcuları olimpiyatlarda yer alacaklar. Dolayısıyla şu anki durum itibariyle ortada boykot olarak tanımlanacak bir durum söz konusu değil. Ülke veya en azından sporcu olarak katılım olacak. Bu yüzden tanımların doğru yapılması gerekiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Olimpiyat Oyunları'nın dünyada barış için bir araç olması gerektiğini ifade etti. New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklaması sırasında, kendisine yöneltilen Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine neden katılacağına ilişkin soruyu "Olimpiyat Oyunları son derece önemli bir etkinlik. Aynı zamanda sporun insanları biraraya getirme ve barışı teşvik etmedeki rolünü simgeleyen bir etkinlik. Açılışta bu katı çerçevede ve hiçbir siyasi boyut olmadan yer alarak, Olimpiyat Oyunları'nın dünyada barış için bir araç olduğu mesajını vermek istiyorum” şeklinde yanıtladı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pekin Kış Olimpiyatları#2022#Olimpiyat