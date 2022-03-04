2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı Google'da doodle ile kutlandı! Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman bitecek?

2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN?

2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin'in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.



2022 Kış Paralimpik Oyunları sırasında, ikisi 2018'in altında olmak üzere, beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik düzenlenecek. 2 Mart 2022 itibariyle rekor sayıda 49 Ulusal Paralimpik Komitede kalifiye sporcular bulunuyor. Azerbaycan , İsrail ve Porto Riko Paralimpik Kış Olimpiyatlarında ilk kez yer alırken, Lihtenştayn , Estonya ve Letonya sırasıyla Lillehammer 1994 , Salt Lake 2002 ve Torino 2006'dan bu yana ilk kez geri dönecek.