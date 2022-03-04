2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı Google'da doodle ile kutlandı! Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman bitecek?

2022 Kış Olimpiyatları doodle ile kullanıcılara hatırlatıldı. Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunların açılışını ana sayfasında yer veren Google kayak yapan hayvan figürlü animasyon tasarladı. Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarda sporcular yarışacak. 2022 Kış Paralimpik Oyunları 13 Mart'ta son bulacak.
2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin'in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.
2022 Kış Paralimpik Oyunları sırasında, ikisi 2018'in altında olmak üzere, beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik düzenlenecek. 2 Mart 2022 itibariyle rekor sayıda 49 Ulusal Paralimpik Komitede kalifiye sporcular bulunuyor. Azerbaycan , İsrail ve Porto Riko Paralimpik Kış Olimpiyatlarında ilk kez yer alırken, Lihtenştayn , Estonya ve Letonya sırasıyla Lillehammer 1994 , Salt Lake 2002 ve Torino 2006'dan bu yana ilk kez geri dönecek.
İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç 313 madalyayla ABD takip ediyor.
Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.
Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.