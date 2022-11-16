2022 Katar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar! Tarihte ilk, konteynırdan stat...

Al Janoub Stadyumu

40.000 kapasiteli stadyumun tasarımı, geleneksel olarak ülke ekonomisinde büyük yer kaplayan Katar'ın ahşap Arap yelkenlisi teknelerini ve yelkenlerini yansıtıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak sekiz mekandan biri olan Al Janoub Stadyumu, İngiliz-Iraklı mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı. Stadyumun yarışmadan sonra yerel bir topluluk mekanı olarak kullanılması planlanıyor. 6 grup maçı ile son 16 turuna ev sahipliği yapacak.