2022 Katar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar! Tarihte ilk, konteynırdan stat...

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Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvaya ev sahipliği yapacak birbirinden ilginç stadyumları sizler için derledik. Özellikle Stadyum 974'ün hikayesi ve Dünya Kupası tarihinde imza atacağı ilk sizi şaşırtacak.
60.000 kapasiteli geleneksel bir bedevi çadırı şeklindeki Al Bayt, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yapacak. Orta Doğu'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nın ilk maçı, "ev" adı verilen bu stadyumda yapılacak. Al Beyt, Arapça ev anlamına geliyor. 6 grup maçı, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finale ev sahipliği yapacak.
80.000 kapasiteli, adı ve doğası gereği ikonik olan Lusail Ulusal Stadyumu, Katar'ın FIFA Dünya Kupası 2022 finallerine ev sahipliği yapacak şehirlerinden Lusail'de yer alıyor. 6 grup maçı, son 16 turu, çeyrek ve yarı finaller burada oynanacak. Ayrıca final müsabakasına da ev sahipliği yapacak.
40.000 kapasiteli çölde bir çadır olarak tasarlanan stadyum son teknoloji imkanlara sahip. Eski Ahmed bin Ali Stadyumu'nun bulunduğu alana inşa edilen bu stat, vahşi doğanın kenarında bulunuyor. 6 grup maçının yanı sıra son 16 turuna ev sahipliği yapacak.
40.000 kapasiteli stadyumun tasarımı, geleneksel olarak ülke ekonomisinde büyük yer kaplayan Katar'ın ahşap Arap yelkenlisi teknelerini ve yelkenlerini yansıtıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak sekiz mekandan biri olan Al Janoub Stadyumu, İngiliz-Iraklı mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı. Stadyumun yarışmadan sonra yerel bir topluluk mekanı olarak kullanılması planlanıyor. 6 grup maçı ile son 16 turuna ev sahipliği yapacak.
40.000 kapasiteli Al Thumama Stadyumu, yerel şapkalardan ilham alınarak tasarlandı. Al Thumama Stadyumu adını bulunduğu bölgeden alıyor ve yerel olarak yetişen bir ağaçtan alıyor. Dünya Kupası sonrasında stadyumun oturma kapasitesi yarıya inecek ve karma kullanımlı bir eğlence tesisi haline gelecek. 6 grup maçı ve son 16 turuna ev sahipliği yapacak.
40.000 kapasiteli cephesi nedeniyle “Çöldeki Elmas” olarak adlandırılan Eğitim Şehri Stadyumu, Haziran 2020'de açıldı. Qatar Foundation Education City kompleksindeki üniversite kampüslerinin ortasında yer alan stadyum, pürüzlü bir elmas şeklinde. 6 grup, son 16 turu ve çeyrek final maçları burada oynanacak.
Stadyum 974 oldukça ilginç bir şekilde kullanımdan sonra tamamen sökülebilir bir özelliğe sahip. Stat, Dünya Kupaları tarihindeki ilk tamamen portatif stadyumu olma özelliğini taşıyor. Stadyum, Katar'ın denizcilik tarihini yansıtan nakliye konteynırları ve modüler çelik çerçeveler kullanılarak inşa edildi. Stadyumun 2022’deki futbol turnuvasından sonra sökülüp yeni bir yere yeniden monte edilmesi veya bir dizi daha küçük mekan olarak yeniden kullanılması amaçlanmış. Stadyum 974, adını yapımında kullanılan nakliye konteynırlarının sayısından almış. 974 numarası aynı zamanda ülkenin uluslararası telefon kodu. Nakliye konteynerlerinin birçoğu inşaat malzemelerini mekana taşımak için de kullanılmış.
40.000 kapasiteli çok amaçlı stadyum, Katar'ın spora olan bağlılığını, son teknoloji altyapı ve tesislerle sergiliyor. Stadyum, spor ve spor hekimliği tesislerine, araştırma ve eğitim merkezlerine ev sahipliği yapan Doha Sports City Home'da yer alıyor. Katar'ı tam anlamıyla bir spor merkezi olarak gösteriyor. 6 grup maçı ve son 6 turunun yanı sıra üçüncülük karşılaşması burada oynanacak.
40.000 kapasiteli Doha'nın doğu kıyısında yer alan Stadium 974 (eski adıyla Ras Abu Aboud Stadyumu), Dünya Kupası'nda bir dizi grup aşaması maçına ev sahipliği yapacak. Ultra modern bir stat olan Stadyum 974, adını Katar'ın uluslararası telefon kodundan alıyor. 6 grup maçının yanı sıra son 16 turunun oynanması planlanıyor.