2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç tarihleri ve Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu’nda yer aldı. 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak.
2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda karşılaşmalara Polonya’nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda’nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4’erli olarak 6 gruba ayrılacak.
Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek.
İsviçre’nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu’nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:
A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya
B GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan
C GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan
D GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya