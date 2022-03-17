2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri

KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda karşılaşmalara Polonya’nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda’nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4’erli olarak 6 gruba ayrılacak.