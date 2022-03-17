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2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri

#Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası#Filenin Sultanları#Türkiye

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı. Ülkemizi temsil edecek olan Filenin Sultanları'nın Şampiyona'daki rakipleri belli oldu. Sporseverlerin heyecanla takip edeceği Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Türkiye Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda grup karşılaşmaları eylül ayında oynanacak. Peki, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri.

1/52022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman İşte çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç tarihleri ve Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu’nda yer aldı. 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak.

2/5KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN

KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda karşılaşmalara Polonya’nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda’nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4’erli olarak 6 gruba ayrılacak.

3/52022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman İşte çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri

Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek.

4/5FİLENİN SULTANLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

İsviçre’nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu’nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:

5/52022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman İşte çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri

A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya

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#Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası#Filenin Sultanları#Türkiye