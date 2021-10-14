2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman ve nerede yapılacak? İşte güncel bilgiler

MİLLİ TAKIMIMIZ NASIL KATILIR? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sona ermesinin ardından toplam 13 takım, finallere katılım hakkı elde edecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılacak. Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise bu kez play-off turu maçlarına çıkacak.



Play-off turu maçlarında, Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım yer alacak. Sona eren UEFA Uluslar Ligi'ne B Ligi 3. Grup'tan katılan A Milli Takım'ın, grubunu son sırada tamamlaması nedeniyle Dünya Kupası finallerine bu arenadan katılma olasılığı bulunmuyor.



Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Bu takımlar, üçlü play-off yoluna ayrılmasının ardından birbirleriyle yapacakları yarı final ve final maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na final vizesi alacak.



