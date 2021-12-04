2022 Dünya Kupası ne zaman? İşte Dünya Kupası hakkında bilgiler
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştü ve yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak. Öte yandan turnuvanın genel tarihi de merak konusu oldu. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman?
Portekiz - Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak. İşte, Dünya Kupası hakkında bilgiler...