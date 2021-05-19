2021 Süper Kupa finali ne zaman? İşte TFF'den gelen son bilgiler
59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu. Süper Lig'de şampiyonluğa Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Şimdi gözler Süper Kupa finalinde. Peki, 2021 Süper Kupa finali ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı. Şimdi ise futbolseverlerin merak ettiği konu Süper Kupa finali oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Fraport TAV Antalyaspor, kupa finalisti olarak lig şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa maçında yeniden karşılaşacak.
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Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Kupa için yeniden mücadele edecek.
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Fraport TAV Antalyaspor, maçta Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası rövanşını kazanmayı ve tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa müsabakasının tarihi ve yeri ilerleyen günlerde açıklanacak.