2021 Süper Kupa finali ne zaman? İşte TFF'den gelen son bilgiler

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı. Şimdi ise futbolseverlerin merak ettiği konu Süper Kupa finali oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...