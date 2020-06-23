2020 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki etabında final, Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında olacak. Rakiplerini geride bırakarak finale kadar gelen her iki ekip de kupayı müzesine götürmek ve taraftarına armağan etmek istiyor. Futbolseverler ise iki takım arasındaki final müsabakasının tarihini araştırıyor. İşte, Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı hakkında ayrıntılar...