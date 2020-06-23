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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 09:28,

2020 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sanasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Bu gelişmenin ardından 2020 Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, 2020 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki etabında final, Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında olacak. Rakiplerini geride bırakarak finale kadar gelen her iki ekip de kupayı müzesine götürmek ve taraftarına armağan etmek istiyor. Futbolseverler ise iki takım arasındaki final müsabakasının tarihini araştırıyor. İşte, Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı hakkında ayrıntılar...

2FİNAL MAÇI NE ZAMAN
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FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Türkiye Kupası final maçının 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanması planlanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle maçların tarihleri ertelendi. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi henüz belirlenmedi.

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Alanyaspor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4SÜPER LİGDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
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SÜPER LİG'DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya geldi .Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 2-2 sona erdi.

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