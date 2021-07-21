2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? Tokyo Olimpiyatları yayın akışı açıklandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunlarının programı belli oldu. 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda 33 farklı spor branşına ait müsabakalar 21 Temmuz'da başlayacak. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...
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1
2020 Tokyo Olimpiyatları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. 21 Temmuz tarihiyle kadınlar softbol ve futbol ön eleme turlarındaki müsabakalarla başlayacak Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılış töreni 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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Tokyo Olimpiyatları heyecanı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yaşanıyor.21 Temmuz Çarşamba gününün programı, softbolda oynanacak Avustralya-Japonya maçıyla başlayacak.Saat 03:00'teki karşılaşmanın ardından, 06:00'da İtalya ile ABD, 09:00'da Meksika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
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Bu karşılaşmalar, TRT SPOR Yıldız ekranlarından sizlerle buluşacak.Saat 11:30'u gösterirken, futbolda İsveç ve ABD kadın milli takımları kozlarını paylaşacak.
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Aynı branşta heyecan, 14:30'daki Avustralya-Yeni Zelanda müsabakasıyla sürecek.Bu iki mücadele, TRT SPOR'dan yayınlanacak.