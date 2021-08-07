2020 Tokyo Olimpiyatları 8 Ağustos maç programı! Yarın hangi maçlar var? İşte Türkiye'nin kapanış karşılaşmaları!

2020 Tokyo Olimpiyatları 8 Ağustos maç takvimi belli oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 16. ve son günde heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Yarın voleybolda ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Yavuz Ağralı ve Polat Kemboi Arıkan'ın maratonları TSİ 01.00'de başlayacak.