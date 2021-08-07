2020 Tokyo Olimpiyatları 8 Ağustos maç programı! Yarın hangi maçlar var? İşte Türkiye'nin kapanış karşılaşmaları!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son güne gelindi. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda son gün atletizmde 2 milli sporcu ülkemizi temsil edecek. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak olan mücadelelerde Yavuz Ağralı ve Polat Kemboi Arıkan altın madalya için koşacak. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarın hangi maçlar var? İşte, 8 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları maç programı ve Türkiye karşılaşmaları.
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2020 Tokyo Olimpiyatları 8 Ağustos maç takvimi belli oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 16. ve son günde heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Yarın voleybolda ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Yavuz Ağralı ve Polat Kemboi Arıkan'ın maratonları TSİ 01.00'de başlayacak.
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YARIN TÜRKİYE'NİN HANGİ KARŞILAŞMALARI VAR?
Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilecek maraton, TSİ 01.00'de başlayacak. Yarışta Türkiye'den Yavuz Ağralı ile Polat Kemboi Arıkan madalya mücadelesi verecek. Mücadele TRT Spor ekranlarında canlı ve naklen yayınlanacak.
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8 AĞUSTOS TOKYO 2020 PROGRAMI
Açılış seremonisi 23 Temmuz'da yapılan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, yarın son bulacak.
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatlarda yarın atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybolda ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Basketbolda kadınlar altın madalya karşılaşmasının yapılacağı Tokyo 2020, su topu maçları, pist bisikleti, ritmik cimnastik ile boks müsabakalarına sahne olacak.
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Birçok farklı branşta 11 binden fazla sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, gerçekleştirilecek kapanış töreniyle tamamlanacak.