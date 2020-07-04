2020 Kırkpınar güreşleri ne zaman başlayacak?

KARARI BİLİM KURULU VERECEK Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İstanbul Üniversitesi bir kaç gün içinde bize raporu gönderecek. Bizler de bu raporu Bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kuruluna sunacak." dedi.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.



Federasyondan yapılan açıklamada, 5 Haziran'da İstanbul'da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le bir araya gelinerek konunun tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, toplantıda 3 Temmuz tarihine kadar pandeminin son durumuna bakarak yeniden bir araya gelme kararı alındığını belirterek, "Ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptım. Sayın Bakan'ımız bu konuda kararı Bilim Kurulunun vermesinin daha doğru olacağını söyledi. Bizler de Bilim Kuruluna ön çalışma yaparak başvurma kararı aldık. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bursa Hayat Hastanesinden, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir çalışma yapmalarını istedik. İstanbul Üniversitesi dışında şu anda raporlar hazır. İstanbul Üniversitesi de bir kaç gün içinde bize raporu gönderecek. Bizler de bu raporu Bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kuruluna sunacak." ifadelerini kullandı.



Başkan Musa Aydın, 658 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini aktararak, "Elbette Bilim Kurulunun alacağı karar bizim için çok önemli. Bilim Kuruluna Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni eylül ayında yapmak için başvuracağız ama onlar bu tarihi ötelerse de çok önemli değil. Ekim ayı da olsa kasım ayı da olsa tek amacımız Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmak." değerlendirmesinde bulundu.



Yağlı güreşte Kırkpınar, Kumluca, Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerinin önemine değinen Aydın, "Bu 4 yağlı güreş organizasyonu çok önemli. Güreşçilerin bu yıl mağdur olmaması için mutlaka bu güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Ama benim şahsi fikrim Kırkpınar'dan önce Kumluca ve Kurtdereli yağlı güreşlerinin yapılması. Tabii bu konuda da Bilim Kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



