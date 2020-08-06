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GeriFutbol 2020-2021 sezonu Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF yeni sezon tarihini açıkladı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 03:31,

2020-2021 sezonu Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF yeni sezon tarihini açıkladı

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi devam ederken, Süper Lig yeni sezon tarihi gündeme geldi. Kulüplerin yerli ve yabancı futbolcularla masaya oturacağı transfer döneminin ardından, yeni sezon başlayacak. Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Süper Lig sezonu eylül ayında başlayacak. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman? İşte, ayrıntılar.

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlangıç tarihi sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle transfer dönemine girilmesiyle birlikte, ligde yeni sezon heyecanı için futbolseverler geri sayıma başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak.

2TFFDEN YENİ SEZON AÇIKLAMASI
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TFF'DEN YENİ SEZON AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

4HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI
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HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele eden takımların 2020-21 sezonu harcama limitlerini resmen açıkladı.

5GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPORUN HARCAMA LİMİTLERİ
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GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray: 493.398.642 TL(60,3M€)

Beşiktaş: 298.099.722 TL(36,4M€)br>
Fenerbahçe: 177.573.089 TL(21,7M€)br>
Başakşehir: 170.654.925 TL(20,85M€)br>
Trabzonspor: 152.395.425 TL(18,6M€)br>

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