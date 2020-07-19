2020-2021 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper lig'in yeni sezon tarihi netleşti!
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Bu gelişmenin ardından 2020-2021 futbol sezonunun başlangıç tarihi, futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekmeye başladı. Peki, 2020-2021 futbol sezonu ne zaman başlayacak?
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Süper Lig'de bu sezonun şampiyonunun belli olması ile birlikte gözler gelecek sezona çevrildi. Başta dört büyüklerin taraftarları olmak üzere futbola gönül veren pek çok sporsever, yeni sezonda maçların ne zaman oynanacağını ve TFF'nin yeni sezon programını sorguluyor. İşte, Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu açılış tarihi...
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Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
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SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.