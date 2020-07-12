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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 08:47,

Galatasaray fanatiği Rus güzel, Türkiye'ye geldi

Fatih Terim için ne demişti?

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Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elçisi olan Victoria Lopyreva, o dönem Galatasaray maçlarını kaçırmıyordu.

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Rus güzel koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti.

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Victoria Lopyreva, daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi.

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2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan Lopyreva, birçok kez Galatasaray'ın stadına gelmişti.

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Çeşitli etkinliklere katılan Rus güzel, sosyal medyada sayısız kez gündem olmuştu.

6UZUN SÜRE ANTALYADA KALACAĞIM
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"UZUN SÜRE ANTALYA'DA KALACAĞIM"

Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım" dedi.

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Rus güzel, özel uçakla Antalya'ya çocuğu ve eşi ile birlikte geldi.

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Victoria Lopyreva, Celta Vigo'da forması giyen Rusya Milli takımı golcüsü Fedor Smolov ile evlenmişti.

9GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ OLMUŞTU
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GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ OLMUŞTU

2018 yılında Türkiye'ye geldiği her an Galatasaray maçlarını kaçırmayan Rus güzel, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmıştı.

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Lopyreva, maçların ardından Galatasaraylı futbolcularla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyordu.

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Rus güzel, Galatasaray'da kısa süre forma giymesine rağmen kulübün efsanesi haline gelen Didier Drogba ile de fotoğraf paylaşmıştı.

12İMPARATOR FATİH TERİME HEP İNANDIK
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"İMPARATOR FATİH TERİM'E HEP İNANDIK"

Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı.

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Rus güzel mesajında "İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar" ifadelerini kullanmıştı.

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