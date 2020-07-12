Galatasaray fanatiği Rus güzel, Türkiye'ye geldi

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elçisi olan Victoria Lopyreva, o dönem Galatasaray maçlarını kaçırmıyordu.Rus güzel koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti.Victoria Lopyreva, daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi.2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan Lopyreva, birçok kez Galatasaray'ın stadına gelmişti.Çeşitli etkinliklere katılan Rus güzel, sosyal medyada sayısız kez gündem olmuştu.Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım dedi.Rus güzel, özel uçakla Antalya'ya çocuğu ve eşi ile birlikte geldi.Victoria Lopyreva, Celta Vigo'da forması giyen Rusya Milli takımı golcüsü Fedor Smolov ile evlenmişti.2018 yılında Türkiye'ye geldiği her an Galatasaray maçlarını kaçırmayan Rus güzel, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmıştı.Lopyreva, maçların ardından Galatasaraylı futbolcularla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyordu.Rus güzel, Galatasaray'da kısa süre forma giymesine rağmen kulübün efsanesi haline gelen Didier Drogba ile de fotoğraf paylaşmıştı.Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı.Rus güzel mesajında İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar ifadelerini kullanmıştı.