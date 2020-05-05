Film gibi olay! Öldüğü açıklanan futbolcu...

Göksel Divarcı - Schalke 04 altyapısından yetişen Hiannick Kamba'nın 2016 yılında ülkesinde bir trafik kazası geçirerek öldüğü açıklanmıştı.Hatta kazadan kısa süre sonra ölüm belgesi paylaşılarak cenaze işlemleri yapılmıştı.O dönem çok yetenekli bir oyuncu olduğu söylenen ve geleceği çok parlak olduğu iddia edilen futbolcudan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğmuştu.Ancak Bild'de yer alan habere göre, Hiannick Kamba'nın hayatta olduğu ve Almanya'da hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Kongo'da bir gece ansızın ortadan kaybolan Kamba için eşinin sigortadan para almak adına ölüm belgesi düzenlediği iddia edildi.2018'de Almanya Büyükelçiliği'ne giderek durumu bildiren Kamba'nın Ruhr bölgesinde bir fabrikada kimya teknisyeni olarak çalıştığı belirtildi.Kamba hakkında sahte evrak düzenleme suçuyla yargılanan sanıkların ise mahkeme süreci devam ediyor.Davaya bakan Essen başsavcısı Anette Milk, Kamba’nın ölümü sonrası yapılan sigorta ödemesi nedeniyle gerçekleştirilen soruşturma sonucunda bu gerçeğe ulaştı.Milk, Sanıklar sahtekarlıkla suçlanıyor ama suçlamayı reddediyor. Süreç hala devam ediyor dedi.1986'da ailesiyle birlikte Kongo'dan kaçan Kamba'nın ailesi 2005'te ülkelerine geri gönderilirken, kendisi ise Schalke 04'te oynadığı için Almanya'da kalmasına izin verilmişti.