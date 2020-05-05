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Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 10:50,

Film gibi olay! Öldüğü açıklanan futbolcu...

Schalke 04 altyapısında futbola başlayan ve Almanya'da çeşitli alt lig takımlarında forma giyen Kongolu futbolcu Hiannick Kamba hakkında çarpıcı bir haber gündeme geldi.

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Göksel Divarcı - Schalke 04 altyapısından yetişen Hiannick Kamba'nın 2016 yılında ülkesinde bir trafik kazası geçirerek öldüğü açıklanmıştı.

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Hatta kazadan kısa süre sonra ölüm belgesi paylaşılarak cenaze işlemleri yapılmıştı.

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O dönem çok yetenekli bir oyuncu olduğu söylenen ve geleceği çok parlak olduğu iddia edilen futbolcudan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğmuştu.

4YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
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YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Bild'de yer alan habere göre, Hiannick Kamba'nın hayatta olduğu ve Almanya'da hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. 

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Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Kongo'da bir gece ansızın ortadan kaybolan Kamba için eşinin sigortadan para almak adına ölüm belgesi düzenlediği iddia edildi.

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2018'de Almanya Büyükelçiliği'ne giderek durumu bildiren Kamba'nın Ruhr bölgesinde bir fabrikada kimya teknisyeni olarak çalıştığı belirtildi.

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Kamba hakkında sahte evrak düzenleme suçuyla yargılanan sanıkların ise mahkeme süreci devam ediyor.

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Davaya bakan Essen başsavcısı Anette Milk, Kamba’nın ölümü sonrası yapılan sigorta ödemesi nedeniyle gerçekleştirilen soruşturma sonucunda bu gerçeğe ulaştı.

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Milk, "Sanıklar sahtekarlıkla suçlanıyor ama suçlamayı reddediyor. Süreç hala devam ediyor" dedi.

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1986'da ailesiyle birlikte Kongo'dan kaçan Kamba'nın ailesi 2005'te ülkelerine geri gönderilirken, kendisi ise Schalke 04'te oynadığı için Almanya'da kalmasına izin verilmişti.

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