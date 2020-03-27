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GeriFutbol 2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan Abdelhak Nouri için dikkat çeken yorumlar
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Futbol
Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 09:27, /

2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan Abdelhak Nouri için dikkat çeken yorumlar

Ajax'ın genç futbolcusu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay önce girdiği komadan uyandı. Nouri hakkında yapılan paylaşımlar işte şu şekilde...

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Ajax'ın 22 yaşındaki futbolcusu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay önce girdiği komadan uyandı.

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Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun beyninde kalıcı ve ciddi hasar tespit edildiği ifade edilmişti.

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Nouri'nin komadan uyanması, spor dünyasının yüzünü güldürürken genç futbolcunun corona virüs salgınında uyanmasına dikkat çekildi.

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Nouri hakkında Spor Arena Twitter hesabımıza gelen birbirinden güzel yorumları sizler için derledik...

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