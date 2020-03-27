2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan Abdelhak Nouri için dikkat çeken yorumlar

Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun beyninde kalıcı ve ciddi hasar tespit edildiği ifade edilmişti.