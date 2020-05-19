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HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları Haberleri19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu İstanbul'u turladı
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Motor Sporları
AA, DHA,
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 13:06,

19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu İstanbul'u turladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’da Atatürk Rallisi düzenlendi. Rallide dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 24 kilometrelik parkurda Dolmabahçe Sarayı önünden start alıp Taksim Meydanı’ndaki finişe ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte geldiler. Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu daha sonra Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

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