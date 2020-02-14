14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaklaşık 15 kilometre koşan üç Bursaspor taraftarı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde geleneksel olarak bu koşuyu düzenlediklerini belirten Yasin Avcı, “14 Şubat’ta sevgilimiz Bursaspor’a koşuyoruz. Biz, Bursaspor sevdalısıyız. 14 Şubat sadece karşı cinsten biriyle yan yana gelmek değildir. Biz de böylelikle Bursaspor sevgimizi her sene yeniliyoruz. Bu koşuyu geleneksel hale getirdik. 10 kilometre koşarak tesislere varacağız” dedi.