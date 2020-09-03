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GeriFutbol 13 yıllık evliliğin ardından Patrice Evra bu kez tek başına...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 14:44 | 

13 yıllık evliliğin ardından Patrice Evra bu kez tek başına...

Patrice Evra'nın skandal fotoğrafları olay olmuştu... Fotoğraflar: Backgrid

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Patrice Evra, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı hareketler ve paylaşımlar ile gündemde kalmaya devam ediyor.

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Evra, son olarak Londra'da herkesin gözü önünde eşini aldatmış ve dikkat çekmişti.

3FENA YAKALANMIŞTI
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FENA YAKALANMIŞTI

13 yıldır evli olan eski futbolcu Patrice Evra, geçtiğimiz günlerde Londra'daki bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile çok fena yakalanmıştı.

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Manchester United ve Fransa Millli Takımı'nın eski futbolcusu Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile buluşmuştu.

513 YILLIK EVLİYDİ...
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13 YILLIK EVLİYDİ...

13 yıllık evliliği bulunan Evra'nın Margaux Alexandra ile oldukça yakın olması çok dikkat çekmişti.

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Evra ve Alexandra, kafede öpüşürken bu anlar kameralara yakalanmıştı...

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Margaux Alexandra, daha sonra kalkıp Evra'ya sarılırken ikilinin yakın teması devam etmişti.

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Evra ve Margaux Alexandra, daha sonra kafeden ayrılıp aynı arabaya binmiş ve gözden kaybolmuştu.

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İkilinin bu fotoğrafları İngiltere'de de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları 'skandal' olarak değerlendirmişti.

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Patrice Evre, bir kez daha Londra'da görüntülendi.

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Ancak bu kez tek başındaydı...

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Yine farklı imajı ile dikkat çeken Fransız eski futbolcu, tek başına yürürken objektiflere yakalandı.

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Evra'nın özellikle kırmızı gözlüğü dikkat çekti.

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