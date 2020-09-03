13 yıllık evliliğin ardından Patrice Evra bu kez tek başına...

Patrice Evra, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı hareketler ve paylaşımlar ile gündemde kalmaya devam ediyor.Evra, son olarak Londra'da herkesin gözü önünde eşini aldatmış ve dikkat çekmişti.13 yıldır evli olan eski futbolcu Patrice Evra, geçtiğimiz günlerde Londra'daki bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile çok fena yakalanmıştı.Manchester United ve Fransa Millli Takımı'nın eski futbolcusu Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile buluşmuştu.13 yıllık evliliği bulunan Evra'nın Margaux Alexandra ile oldukça yakın olması çok dikkat çekmişti.Evra ve Alexandra, kafede öpüşürken bu anlar kameralara yakalanmıştı...Margaux Alexandra, daha sonra kalkıp Evra'ya sarılırken ikilinin yakın teması devam etmişti.Evra ve Margaux Alexandra, daha sonra kafeden ayrılıp aynı arabaya binmiş ve gözden kaybolmuştu.İkilinin bu fotoğrafları İngiltere'de de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları 'skandal' olarak değerlendirmişti.Patrice Evre, bir kez daha Londra'da görüntülendi.Ancak bu kez tek başındaydı...Yine farklı imajı ile dikkat çeken Fransız eski futbolcu, tek başına yürürken objektiflere yakalandı.Evra'nın özellikle kırmızı gözlüğü dikkat çekti.