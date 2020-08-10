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GeriFutbol 10 sene önce dikkat çeken PAOK - Beşiktaş detayı ve Atatürk sansürü! Fenerbahçe maçında...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 14:50,

10 sene önce dikkat çeken PAOK - Beşiktaş detayı ve Atatürk sansürü! Fenerbahçe maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, PAOK ile eşleşirken 10 sene önce Yunan ekibinin Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşananlar akıllara geldi... Ayrıca PAOK kulübü Türk taraftarların yaptığı Atatürk paylaşımlarını da gizleyerek büyük tepki çekti.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak turun maçı Selanik'te seyircisiz oynanacak. Maç 25 veya 26 Ağustos'ta...

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Turu geçen takım Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Kaybeden taraf ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gidecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması için 2. ve 3. ön eleme turlarının ardından play-off turunda da rakibini elemesi gerekiyor.

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Yunanistan Ligi'ni geçtiğimiz sezon 2. sırada bitiren PAOK, Türk ekiplerinin yabancı olmadığı bir takım...

410 SENE ÖNCE FENERBAHÇE MAÇI...
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10 SENE ÖNCE FENERBAHÇE MAÇI...

10 sene önce Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşmiş, Yunanistan'daki maçı 1-0 kaybedip İstanbul'da da 1-1 beraberlikle elenmişti.

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Ancak o eşleşmeye maçlardan daha çok İstanbul'da yaşanan olaylar damgasını vurmuştu.

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2010 yılında Fenerbahçe ve PAOK arasında oynanan Avrupa Ligi play-off rövanş maçında iki takım taraftarları arasında olaylar çıkmış ve bu maç, uzun süre hafızalardan çıkmamıştı.

7MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR
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MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR

İstanbul'a gelen PAOK taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarıyla tartışmıştı. Bir süre sonra iki taraftar grubu birbirlerine şişe ve su fırlatmaya başlamış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

8TEPKİ ÇEKEN SALDIRI
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TEPKİ ÇEKEN SALDIRI

Paok taraftarlarının görüntü çeken gazetecilere saldırması da tepki çekmişti.

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Polis ise olayları bastırmak için havaya ateş açarak olayların daha çok büyümesine engel olmuştu.

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Fenerbahçe ve PAOK arasında oynanan maçta bir grup Beşiktaşlı taraftar da destek vermişti. PAOK ve Beşiktaş taraftarları, uzun yıllar boyunca birbirine 'kardeş takım' diyor.

11KARDEŞ TAKIM BEŞİKTAŞ
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'KARDEŞ TAKIM BEŞİKTAŞ'

PAOK'lu taraftarlar 'kardeş takım Beşiktaş' diye tezahürat yaparken Beşiktaşlılar da onlara aynı şekilde cevap vermişti.

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İstanbul'da polislere de saldıran PAOK taraftarları stadyuma giriş esnasında da olay çıkarmıştı. Karşılaşma öncesi bazı Yunan taraftarlar göz altına alınmıştı.

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Sokaklara taşan arbede uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

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PAOK taraftarları ayrıca geçtiğimiz yıllarda oynanan Beşiktaş - Olympiakos eşleşmesi için ''Beşiktaş'a başarılar dileriz'' sözlerini kullanmıştı.

15ATATÜRK TWEETLERİNİ GİZLEDİLER
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ATATÜRK TWEETLERİNİ GİZLEDİLER!

PAOK kulübü, ayrıca attığı Beşiktaş tweet'ine gelen "Atatürk" mention'larını gizledi. Yunan ekibinin yaptığı bu hareket, sosyal medyada çok tepki çekti.

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