10 sene önce dikkat çeken PAOK - Beşiktaş detayı ve Atatürk sansürü! Fenerbahçe maçında...

Turu geçen takım Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Kaybeden taraf ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gidecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması için 2. ve 3. ön eleme turlarının ardından play-off turunda da rakibini elemesi gerekiyor.