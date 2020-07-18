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Haber Giriş: 18.07.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Beşiktaş kazanır" oynuyor!

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Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Beşiktaş kazanır" oynuyor!
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Süper Lig'in 33. haftasında 7 takım kümede kalma, Başakşehir ile Trabzonspor şampiyonluk savaşı verirken aynı anda da derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sadece Beşiktaşlısı değil; Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu da, herkes bu maçı merak ediyor, herkes Misli.com'a girip bu kritik maça TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynuyor!

Ve Misli.com olarak bu maça oynayanları araştırdığımızda enteresan sonuçlara ulaştık...

Beşiktaş'ın derbide rakibi Fenerbahçe ancak bu maça Misli.com'da iddaa oynayan Fenerbahçe taraftarlarının %22'si "Beşiktaş kazanır" seçeneğine yoğunlaşmış durumda!

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI "BEŞİKTAŞ KAZANIR" DİYOR!

Peki Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu ne oynuyor?

33. haftada oynanacak bu derbi maça Misli.com'da TEK MAÇ iddaa oynayanları araştırdık, Beşiktaş'ın ezeli rakiplerini tutan taraftarların da siyah-beyazlıların tarafında yer aldığını gördük.

Galatasaraylıların %45’i ve Trabzonsporluların %47'si Fenerbahçe karşısında "Beşiktaş kazanır" diyor!

"Beşiktaş - Fenerbahçe" iddaa oranları şu şekilde...

- Beşiktaş kazanır | 1,95
- Beraberlik | 3,10
- Fenerbahçe kazanır | 2,80
- 2.5 ALT | 2,00
- 2.5 ÜST | 1,50

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes Beşiktaş kazanır oynuyor

MİSLİ.COM GENELİNDE EN ÇOK SATAN DA "BEŞİKTAŞ KAZANIR" TERCİHİ!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%22'lik kesim derbi maçta siyah-beyazlı tarafta yerini almış durumda...

%9'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes Beşiktaş kazanır oynuyor

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