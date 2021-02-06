Galatasaraylıların %13'ü Fenerbahçe galibiyetine oynuyor! Derbinin iddaa'da favorisi...

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FENERBAHÇE

- Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ile Süper Lig'in zirvesine yerleşen Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti ile yeni transfer İrfan Can Kahveci sakat.

- Hatay deplasmanında ikinci yarıya çıkmayan, İstanbul'a döndükten sonra da takımla hiçbir antrenmana katılmayan Luiz Gustavo'nun durumu maç saati netleşecek.

- Sarı-lacivertliler Gustavo'nun son durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak, Pelkas ve Tisserand gibi sakatlıkları kesin olan isimler derbi tanıtım videosunda gösterilmezken Brezilyalı yıldız görüntülerde yer aldı.

- Fenerbahçe'de cevabı merakla bir diğer soru da, "Mesut Özil ilk 11'de olacak mı?"...

- Mesut, Hatayspor karşısında son 15 dakikada sahne aldı ve ikinci gol öncesi sağ taraftaki Ferdi Kadıoğlu'nu görerek dolaylı olarak skora etki etti. Türk asıllı Alman yıldızın maçın gidişatına göre ikinci yarıda sahne alması bekleniyor.

- TD Erol Bulut'un muhtemel 11'i şu şekilde... Altay; Nazım, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin; Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş; Valencia, Thiam, Osayi-Samuel.





GALATASARAY

- Fernando Muslera'nın eldivenleri devralmasıyla birlikte 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da, sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Sofiane Feggouli ve koronavirüs karantinasında olan yeni transfer Gedson Fernandes forma giyemeyecek.

- 12 puanlık süreçte Ryan Babel'i "9 numara" olarak oynatan TD Fatih Terim'in, bir diğer yeni transfer Mostafa Mohamed ile maça başlaması, sağ bekte de DeAndre Yedlin'e görev vermesi bekleniyor.

- Sarı kırmızılı takımdaki 3. serüvenine fırtına gibi başlayan, 2 maçta 3 gol atıp 1 de penaltı yaptıran Henry Onyekuru, Kadıköy'deki son derbiye damga vurmuş ve 7 bin 368 gün sonra deplasmandaki zaferin mimarı olmuştu.

- Terim'in muhtemel 11'i şu şekilde... Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan; Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Onyekuru; Mostafa Mohamed.



CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 21 yılda oynanan 38 derbide ilk golü atan takımlar %80 oranında sahadan galibiyetle ayrıldı.

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 maçın 7'si "beraberlik" ile sonuçlandı.

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 14 derbinin 12'si "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe TD Erol Bulut’un Süper Lig teknik direktörlük kariyerinde evinde konuk ettiği takımlar arasında 4 maçta 4 galibiyetle sahadan ayrıldığı tek takım Galatasaray!

- Galatasaray TD Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 36 maçın 30'unda mağlup olmadı! (15 galibiyet - 15 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Kıtalararası Derbi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%27'lik kesim son 9 maçta topladığı 25 puanla zirveye kurulan sarı-lacivertlilere, derbi maçta Galatasaray karşısında güveniyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

GALATASARAYLILARIN %13'Ü FENERBAHÇE GALİBİYETİNE OYNUYOR!

Dev derbiyi Misli.com mercek altına aldı!

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı iddaa oyuncularının tercihleri analiz edildi...

Fenerbahçelilerin %43'ü "Fenerbahçe galibiyeti" oynarken, Galatasaraylıların %13'ünün de "Fenerbahçe galibiyeti" oynaması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçeliler kendi takımlarından sonra en çok "KG VAR" tercihine yönelirken; Galatasaraylı iddaa oyuncularının %21'i "Galatasaray galibiyeti" tercih etmiş.

Hem Beşiktaşlılar hem de Trabzonsporlular %20'den fazla bir oranda derbinin favorisini Fenerbahçe görürken; siyah-beyaz ve bordo-mavi renklere gönül verenlerin ikinci tercihi "beraberlik" olmuş.

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"Fenerbahçe benim için de bir rüya" diyen Mesut Özil'in sarı-lacivertlilere uzanan hikayesi...