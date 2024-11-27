Galatasaraylıları üzecek Victor Osimhen gelişmesi!

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda kısa sürede gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi.

Sezon başında sürpriz bir şekilde rotasını Türkiye'ye çeviren Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'da çıktığı 10 maçta 8 kez ağları havalandıran Osimhen, 4 de asist katkısı yaparak takımın en önemli ismi oldu.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON AVRO

Napoli'nin serbest kalma bedelini 75 milyon avro olarak belirlediği 25 yaşındaki golcüye birçok dev talip olurken sarı kırmızılıların da Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu.

PREMIER LİG DEVLERİ PEŞİNDE

Adı Premier Lig'de Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United gibi devlerle anılan Victor Osimhen'in transferi konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.

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GALATASARAY İDDİASI

Todofichajes'in haberine göre; Galatasaray, Nijeryalı golcüyü gelecek yaz kalıcı olarak transfer etmesinin mümkün olmayacağı konusunda bilgilendirdi.

CHELSEA'NİN ÖNÜ AÇILDI

Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmek için gerekli finansal kaynaklara sahip olmaması, oyuncuyu ısrarla isteyen Chelsea'nin önünü açtı.

Ancak İngiliz devi Chelsea, bu yarışta tek başına değil. Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri de yıldız santrforu yakından takip ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Victor Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.