Galatasaraylılar formda, Beşiktaş'ın golcüleri tutuk!

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Süper Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Ligde maç fazlasıyla da olsa en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 9 puan önünde yer alan, ligin en skorer ekibi durumundaki G.Saray’da forvetler oldukça verimli bir sezon yaşarken, son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta Ciro İmmobile başta olmak üzere golcüler beklentilerin uzağında kalmış durumda.

AHMED VE MOTAYA DA GALATASARAY'IN KOZLARI

Galatasaray'ın Napoli’den kiraladığı Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen, Süper Lig’de çıktığı son 5 maçta 8 gol kaydetti. Bu sezon Süper Lig’de 22 karşılaşmada 20 gol kaydeden Victor Osimhen, gol krallığında zirvede yer alıyor.

Osimhen, sezonun ilk yarısında 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti. Galatasaray’ın milli oyuncuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, kariyer sezonlarını geçirirken toplamda 22 gol attı. Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata da Aslan’ın gol umudu olacak.

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IMMOBILE'NİN ARDINDAN EN GOLCÜ SILVA

Beşiktaş'ın en golcüsü Ciro İmmobile, son 8 lig maçında sadece 1 gol atabildi. Sezon başından beri ligde çıktığı 23 maçta 11 gol kaydeden İmmobile, Süper Lig’deki son 8 maçında sadece Gaziantep FK’ye karşı 1 gol atabildi. Rafa Silva, Gedson ve Ernest Muci, Kartal’ın diğer gol silahları olacak. İmmobile’nin ardından Beşiktaş’ın en skorer ismi olan Rafa Silva, ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol attı. Gedson Fernandes 8, Ernest Muci 6 golle Beşiktaş’ta öne çıkan diğer isimler oldu.