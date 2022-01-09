Galatasaraylılar artık her şeyi sorguluyor

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Sadece bu maç değil, Galatasaray’ın durumu tek bir ana indirgenebilseydi, bu 56. dakika olurdu. Babel’in sol kanattan ortaladığı, Cicaldau’nun uçarak vurduğu kafa, bir karış mesafede kaleci Okan’dan dönüp Morutan’ın önüne düştükten sonra, aynı mesafeden bu defa Rumen oyuncunun kafa vuruşunun Okan’dan döndüğü, inanılmaz karambolde üç Galatasaraylı’nın arasında topun bir o, bir bu oyuncunun önünde kalıp bir türlü kaleden içeri girmediği ve Okan’ın ellerinde sönen o ana. Bir çaba var ama bir türlü sonuçlanmıyor, sonuçlanamıyor.

OYUN PLANINI ANLAYAMADIK

Maçtan bir gün önce, birçok eksiğin olduğu bu maçı için, böyle maçların bazı oyuncular için fırsat olduğunun altını çizen Fatih Terim, “Kimin oynadığı değil, ne oynadığımız önemli” diyordu. O noktadan baktığımızda Galatasaray’ın oyununu, oyun planının ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız, koşan ve basan bir grup futbolcu olarak özetleyebiliriz. İşin daha da kötüsü, bu oyuncuların rakibin oyununu da maçın skorunu da kabulleniyor olmaları ve bir türlü, Galatasaray’dan alıştığımız, bu takımın genlerinde olan o reaksiyonu gösterememeleri.

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LiG SONUNCUSU DAHA YAKIN!

‘Değişim’ mottosuyla yola çıkılan bir sezonda, olan biten her şeyi, tüm planlamayı, yönetimin ve kulübün bütün performansını, futbol takımının skorları üzerinden okumaya çalışmak belki haksızlık. Belki her şeye rağmen gol pozisyonuna girmekte zorlanmayan Galatasaray girdiği pozisyonların dörtte birini atsa bugün hem sıralama hem sohbetler bambaşka bir noktada olurdu ama değil. Sonuç, kendi evinde Giresunspor’a yenilen ve puan olarak lig sonuncusuna liderden çok daha yakın bir Galatasaray...

KURTULUŞ, MARTTAKi O MAÇTA

Gelinen noktada artık değişimi isteyenler, tribünleri dolduran azımsanmayacak sayıdaki taraftar gibi görünüyor. Bugüne kadarki tüm puan kayıplarını, ‘başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter’ diye karşılamışken bu maç sonunda artık her şeyi, futbolcuyu da teknik kadroyu da yönetimi de sorguladıklarını belli eden kombine sahipleri. Galatasaray’ı hayata bağlayan tek şey mart ayındaki tek bir maç.