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Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fatih Demircan#Futbol
Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 21:18

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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#Galatasaray#Fatih Demircan#Futbol

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