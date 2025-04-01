Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu'dan Fenerbahçeli Acun Ilıcalı'ya: Piyon olduğunun farkındayım!

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Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek, "Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım." dedi.

Hatipoğlu, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Acun Ilıcalı'nın FB TV'de yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Ilıcalı'ya yönelik eleştirilerde bulunan İbrahim Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir. Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk yaratmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur."

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Acun Ilıcalı'ya yanıtlaması için bazı sorular yönelten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak 'hissiyatımsı' bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden, bu sezon Hatayspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçlarda verip-vermediği kararlarla maçın skoruna direkt etki eden, bu sezon Fenerbahçe-Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme 'muhtemelen Galatasaraylı' demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray'la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı'dan, Fenerbahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum."

İbrahim Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin 'sadece' sahada kalmasını diliyoruz."