Galatasaraylı yıldızdan Hollanda'da veda açıklaması

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki tecrübeli yıldız, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

Okan Buruk'un, "Her yıl gençleşiyor" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Mertens, "Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz." dedi.

Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.