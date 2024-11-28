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Galatasaraylı yıldızdan Hollanda'da veda açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mertens#Az Alkmaar
Galatasaraylı yıldızdan Hollandada veda açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 21:08

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalar yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki tecrübeli yıldız, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

Okan Buruk'un, "Her yıl gençleşiyor" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Mertens, "Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz." dedi.

Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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#Galatasaray#Mertens#Az Alkmaar

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