Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe sözleri

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Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Kaan Ayhan, Lucas Torreira ve Gabriel Sara konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN KAZANACAKSINIZ"

Çok zor bir maç olduğunu söyleyen Kaan Ayhan, "Çok zor bir maçtı, muhtemelen dışarıdan da belli olmuştur. İki takımı da tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi temposunda bir maç oynandı. Süper Lig adına olumlu bir maçtı. Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız. Son dakika kalemizde gol görebilirdik ama isteği, mücadeleyi göstererek kazandık. Özel olarak çalışıyorum, umarım genç kardeşlerime örnek olmuşumdur. Herkes çok istekliydi. Taraftarın gazıyla bize bir tek kazanmak kalıyor. Herkes mücadele ediyor, saha içi ve sahada dışı. Sahaya yansıyor." dedi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

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Yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Gabriel Sara, "Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum. Her yıl ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor." diye konuştu.

"FARKI SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Puan farkını korudukları için mutlu olduklarını kaydeden Lucas Torreira, "Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz. Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz." dedi.