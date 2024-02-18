Galatasaraylı yıldız temkinli konuştu: Şampiyonluk için hala çok maç var

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Galatasaraylı futbolcular Derrick Köhn, Davidson Sanchez ve Kerem Demirbay, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası değerlendirmeler yaptı.

İyi oynadıklarını ve maç maç gitmeleri gerektiğini kaydeden Davinson Sanchez, "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanş maçı var, o maç öncesinde moral oldu. İlk yarıda iyi oynadık. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyleri yaptık, hazırlanmıştık. Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz, bunlara çalışıyoruz. Rakip boşluk bulunca tehlike yaratabilecekti. Sezon uzun. Şampiyonluk için hala çok maç var. Maç maç devam etmeliyiz. Kazandıkça kendimize güvenimiz artıyor." dedi.

Takımın ilk golünü atan Kerem Demirbay "Çok mutluyum. İyi bir maç oldu. Topa hakimdik ve erken golü bulduk. İlk devrede maçı bitirdik. Takımdan önemli olan bir şey yok. İnşallah böyle devam eder." dedi.

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Yeni transfer Derrick Köhn ise "Güzel bir maçtı. İlk yarıda özellikle iyiydik. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik. 3 puan için mutluyum. Taraftar beni çok iyi karşıladı. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Okan Hoca bana sakin ve sabırlı olmamı söyledi. Galatasaray ailesinin benimle olduğunu söyledi. Hocayla olan konuşmamız bana çok yardımcı oldu." açıklamasında bulundu.