Galatasaraylı yıldız Sacha Boey'e kötü haber

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Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile oynayacakları karşılaşmaların kadrolarını açıklarken Sacha Boey yer almamıştı.

Hollanda ve İskoçya ile karşılaşacak Fransa'da aday kadroda değişiklik yaşandı.

Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Jules Kounde'nin yerine kadroya dahil edilen Axel Disasi de sakatlığı sebebiyle takımda yer alamayacağı açıklandı.

L'Equipe'in haberine göre; Disasi'nin yerine kadroya dahil edilen isim RB Leipzig forması giyen Castello Lukeba oldu.

BOEY DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Fransa Milli Takımı'nın kadrosu için Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in da adı gündeme gelmişti.

Didier Deschamps, Sacha Boey için yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullanmıştı.

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