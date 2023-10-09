×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı yıldız Sacha Boey'e kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Sacha Boey#Galatasaray
Galatasaraylı yıldız Sacha Boeye kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 20:59

EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı'ndan Sacha Boey için kötü haber geldi.

Haberin Devamı

Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile oynayacakları karşılaşmaların kadrolarını açıklarken Sacha Boey yer almamıştı.

Hollanda ve İskoçya ile karşılaşacak Fransa'da aday kadroda değişiklik yaşandı.

Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Jules Kounde'nin yerine kadroya dahil edilen Axel Disasi de sakatlığı sebebiyle takımda yer alamayacağı açıklandı.

L'Equipe'in haberine göre; Disasi'nin yerine kadroya dahil edilen isim RB Leipzig forması giyen Castello Lukeba oldu.

Gözden KaçmasınArda Gülerin dönüşüne ilişkin tarih verildi Real Madridin planını açıkladıArda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi! Real Madrid'in planını açıkladıHaberi görüntüle

BOEY DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Fransa Milli Takımı'nın kadrosu için Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in da adı gündeme gelmişti.

Didier Deschamps, Sacha Boey için yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Sacha Boey#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!