Galatasaraylı yıldız oyuncu Fransız ekiplerinin radarında!

Haberin Devamı

Galatasaray'da, kadro planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılılar, belirlenen bölgelere takviye yapmak için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yönetim, bir yandan da yeni sezon kadroda düşünülmeyen isimlere teklif gelmesini bekliyor. O oyunculardan biri Frankowski.

Polonyalı futbolcuya, Fransız ekiplerinin ilgisi bulunuyor. Rennes, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Fransız ekibiyle görüşmelere devam eden sarı kırmızılıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun da, ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Fransız basınında, Frankowski'yle ilgilenen başka kulüplerinde olduğu iddiaları da yer aldı.

Polonyalı futbolcunun, Paris FC'nin yanı sıra oyuncunun eski kulübü Lens’ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Lens’tan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon euroluk opsiyonun devreye girmesiyle Frankowski'nin bonservisini almıştı.