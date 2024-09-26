Galatasaraylı yıldız maç sonu açıkladı: Çok duygulandım

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3 golle geçen Galatasaray'da futbolcular Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç açıklamalar yaptı.

Performansını değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim. Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." diye konuştu.

"HİSSEDİYORUM, GOLÜM ÇOK YAKIN"

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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ICARDI VE BATSHUAYI SÖZLERİ

Icardi ve Batshuayi için övgü dolu ifadeler kullanan Osimhen, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Rams Park'ta çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." dedi.

"MUSLERA İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, "Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin üzüntüsü vardı. UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyorduk. Benim de ilk Avrupa Ligi maçım oldu. Derbide aldığımız mutluluğu bu maça da taşıdık ve galip geldik. Fernando Muslera ile çalışmaktan mutluyum. Çok şeyler öğreniyorum, öğrenmenin yaşı yoktur. Bana hep destek oluyor. Formayı özlüyorum, maç oynamak ve kendimi göstermek istiyorum. Bunu sabırla yapmam lazım, önümde Muslera var. Hem ona baskı yapmak görevim hem de kendimi hazır tutmak... Elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

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"BUNU BOZABİLECEK TEK ŞEY, KAZANMAMAK OLURDU"

Kaan Ayhan ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle takım arkadaşlarımı ve taraftarı tebrik ederim. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Kişisel oyunuma veya duygularıma gelince kaptan olarak hazırlanmaya çalıştım. Bu kadar yoğun duygu ve önemli bir gün olacağını düşünmemiştim. Sahaya ilk adımı attığımda çok duygulandım. Bunu bozabilecek tek şey, kazanmamak olurdu. Sakatlığım yok, sadece yorgunluk. Her üç günde bir maç yapıyoruz ve sağ beke de yeni yeni alışınca yorgunluk oluyor. İnşallah Kasımpaşa maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız." dedi.