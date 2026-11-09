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Galatasaraylı yıldız Leroy Sane'nin sevgilisinden olay iddia! 'Takım arkadaşının sevgilisi Sane'ye yakınlaşmaya çalıştı'

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#Galatasaray#Leroy Sane#Candice Brook
Galatasaraylı yıldız Leroy Sanenin sevgilisinden olay iddia Takım arkadaşının sevgilisi Saneye yakınlaşmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 13:41

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'nin sevgilisi Candice Brook'tan çok konuşulan bir çıkış geldi. Brook, Galatasaray'daki takım arkadaşlarından birinin sevgilisinin geçen sene Sane'ye mesaj göndererek yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü.

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Leroy Sane’nin sevgilisi Candice Brook, Sane’nin bir takım arkadaşının sevgilisinin yıldız futbolcuya özel mesaj göndererek yakınlaşmaya çalıştığını iddia etti.

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Brook, söz konusu futbolcunun ve sevgilisinin Türk olmadığını belirterek çiftin isimlerini açıklamadığını, aksi halde kulüpte büyük bir tartışma yaşanabileceğini söyledi.

'TEK HAREKETİM KULÜBÜ AYAĞA KALDIRMAYA YETERDİ'

Brook'un tüm açıklamaları şöyle; “Asıl tuhaf olan, Galatasaray'daki takım arkadaşının sevgilisinin Leroy'a DM atıp yakınlaşmaya çalışmasıydı. Asıl tuhaf olan benim onu evire çevire dövmeyip görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bunu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim. Huzuru seçiyorum."

Galatasaraylı yıldız Leroy Sanenin sevgilisinden olay iddia Takım arkadaşının sevgilisi Saneye yakınlaşmaya çalıştı

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'AİLESİ VE ÇOCUKLARI VAR'

"Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Tarzım bu değil, uzun vadeli oynarım. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak. Neden büyük mesele haline gelsin ki?"

 

Galatasaraylı yıldız Leroy Sanenin sevgilisinden olay iddia Takım arkadaşının sevgilisi Saneye yakınlaşmaya çalıştı

'OYUNCUNUN KENDİSİ HARİKA BİR İNSAN'

"Ben sadece insanların benim ne kadar rahat ve sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Kendimi kaybedip ortalığı ayağa kaldıramam; hele ki küçük çocukların pahasına asla, zaten hep söylediğim gibi. Oyuncunun kendisi harika bir insan. O kadın yüzünden herkesin önünde küçük düşürülmeyi hak etmiyor."

Galatasaraylı yıldız Leroy Sanenin sevgilisinden olay iddia Takım arkadaşının sevgilisi Saneye yakınlaşmaya çalıştı

'TÜRK DEĞİL'

Brook başka bir takipçisinin söz konusu kişinin Türk olup olmadığı sorusuna “Hayır. Aslında Türk biri değil.” cevabını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Leroy Sane#Candice Brook

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