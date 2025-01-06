Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalığa uğradım

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Galatasaray Daikin'de forma giyen İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programının konuğu oldu.

2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden İlkin Aydın, "Tabii olimpiyatlar olunca mental kısmı daha stresliydi" dedi.

Voleybola nasıl başladığını anlatan İlkin Aydın, "Babam eski futbolcu aynı zaman hala futbol antrenörlüğü yapıyor. Annem de lisede voleybolla ilgilenmiş. Evde her spor dalından bir parça olduğu için aslında spor yapacağı belli olan bir çocukluk geçirdim. Çok spor dalı denedim ama 8 yaşında voleybolla tanışınca diğer branşların yüzüne bakmadım ama hala hobi olarak yapmayı sevdiğim branşlar var" şeklinde konuştu.

VOLEYBOLU SEÇTİĞİ AN

Voleybolu tercih ettiği anı anlatan İlkin Aydın, "İlk voleybol antrenmanından çıktığımda "Evet ben voleybolcu olacağım" dedim. Hatta piyano da çalıyordum, konservatuvar sınavına girip kazandım da ama izin vermedikleri için bir seçim yapmam gerekti" sözlerini sarf etti.

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YAŞADIĞI SAKATLIKLAR

Kariyerinde geçirdiği sakatlıklara değinen Aydın, "Sol dizimden üç ameliyatım var, ikisi ön çapraz bağ. Profesyonel hayata geçerken bunları kabul etmek gerekiyor. İki ameliyatımı da üst üste oldum. İki sene gibi bir boşluk oldu hayatımda. İki sene boyunca hiçbir şey yapmadım. Gerçekten zor. Ailemin yanımda olması benim için çok önemliydi ama mental olarak da bunu kabul edip tamamen çalışmaya ve sahaya dönmeye odaklanmaktı aslında. Ben psikolojik destek almadım ama spordan gelen bir ailem olduğu için onlar çok ayrı destekledi. Ben de hiçbir zaman "ya dönemezsem" kafasına hiç girmedim" dedi.

"ÇOK FAZLA ÇİFT ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Yoğun idman temposuyla ilgili konuşan İlkin Aydın, "Çok fazla çift antrenman yapıyoruz. Gün bittiğinde neredeyse 5 saat idman yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE HAYATI HAKKINDA

Üniversite hayatından da bahseden başarılı voleybolcu, "Üsküdar Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım okuyorum. Biraz zor geçiyor. İkinci sınıftayım şu anda. Grafiğe yakın bir bölüm. Benim çizimim fena değil. O yüzden böyle bir bölüm tercih ettim" şeklinde konuştu.

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"SOSYAL MEDYADA ZORBALIK YAŞADIM"

Sosyal medyada zorbalık yaşadığını söyleyen İlkin Aydın, "Sosyal medyada zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikirlerine karışabilirim ne onlar benim fikirlerime karışabilir. Bu yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.