Galatasaraylı yıldız futbolcular maç sonu konuştu: 'Herkes bizi yenmek istiyor çünkü...'

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılı futbolculardan Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Victor Osimhen açıklamalar yaptı.

İşte sarı - kırmızılı futbolcuların açıklamaları;

"EMİN ADIMLARLA ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Soyunma odasında yaptıkları konuşmaya vurgu yapan Yunus Akgün, "İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik, geriye düştük. İçeride güzel konuşma yaptık ve sonrasında büyük takım gibi reaksiyon verdik. Galibiyetle ayrıldık. Sona yaklaşıyoruz. Her maç final. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Biz Galatasaray'ız. İnşallah şampiyon olacağız.

Daha yüzde yüz değilim. Elimden geleni yapmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Ajax maçında dizimde ağrı oldu. Ben elimden geleni yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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"İKİNCİ YARIDA GEREKEN ENERJİYİ BİRBİRİMİZE VERDİK"

Victor Osimhen'den Yunus Akgün gibi soyunma odasında yaptıkları konuşmaya dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz.

İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik.

Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz."

"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMIYIZ"

Her maçın bir final olduğunun altını çizen Sanchez, "Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor, çünkü ülkenin en büyük takımıyız. Bazen 1-0'ın da tamam olduğunu düşünmemiz gerekiyor. 2-3 gol atma şansımız olduğu ikinci yarının ardından 1 gol farkla kazandık. Net ve formda bir takımız. Formu tekrar tutturduk. Büyük takımlar böyledir. Net bir takım olur. Gol atana sahiptir, gol atana top getirenlere sahiptir. Bizde her tür oyuncu var. En önemli maç cuma günü, ona konsantre olacağız." dedi.

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