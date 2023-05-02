Galatasaraylı yıldız Fernando Muslera'nın aklı kaptırdığı paralarda mı? Dolandırılma şoku yaşadığı iddia edildi

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G.Saray şampiyonluk yarışında Karagümrük’ün ardından Beşiktaş karşısında da kritik puanlar kaybederken camianın ve taraftarın gündeminde takımın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera’nın performansı var. Bu sezon ligde 28 maça çıkan deneyimli kaleci 26 maçta sadece 19 gole izin verirken, son 2 karşılaşmada 6 kez topu ağlarında gördü. Performansı endişe veren Muslera’daki düşüşün tamamen mental olduğu öne sürüldü.

‘750 BİN DOLARLIK KAYBI VAR’ İDDİASI

Futbol dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi özel bir kapalı fon aracılığıyla yatırımlarını katlayabilme vaadine kanan Muslera’nın yaşadığı dolandırıcılık olayı nedeniyle büyük bir ayba kayba uğradığı ortaya çıkmıştı. Toplamda 85 milyon dolarlık bir vurgunun yapıldığı iddia edilen dolandırıcılığın mağdurlarından biri olan Muslera’nın kaybının ise yaklaşık 750 bin dolar olduğu öne sürüldü. Bu kaybın ardından çıktığı 2 karşılaşmada da Uruguaylı deneyimli kaleci klasına hiç yakışmadan hatalara imza attı.

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3 YANLIŞ TERCİH DE GOLLE SONUÇLANDI

Sarı kırmızılılar Karagümrük’ten beraberliği güçlükle kurtarırken bu sezon ligde ilk kez 3 gol yedi. Yine Beşiktaş maçında da Galatasaray ağları 3 kez havalandı. Bu 2 maçta yenen toplam 6 golün 3’ünde Muslera’nın bireysel hatası vardı. Karagümrük’ün 2. golünde kaleden oyun kurmak isterken Lobjanidze’ye topu attı, Borini de cezayı kesti. Yenen 3. golde de hatası bulunan Muslera önceki gün derbide de tehlikeli bölgede sırtı dönük olan Oliviera’ya riskli pas attı ve Beşiktaş da bu hatayı affetmedi.

0.9- Süper Lig’in ilk 26 haftasında maç başı gol yeme ortalaması 0,7 olan Muslera’nın bu istatistiği son 2 maçtaki 6 golle 0,9’a çıktı.