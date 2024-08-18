Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan 'meşale' isyanı: Yüzümde iz kalacaktı

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Galatasaray'da geleceği konusunda belirsizlik devam eden Wilfried Zaha, kanalındaki yayınında konuştu.

İşte Wilfried Zaha'nın sözleri;

Gala'tasatraydan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Bunun bir önemi yok. Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Önemli olan tek şey bu. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor.

BİRİSİ MEŞALE ATTI

Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes Fenerbahçe taraftarı diyor ama şunu bi dinleyin! Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı; Sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm, hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki 'Seni seviyoruz'.

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YÜZÜMÜ ISKALADI

Kulübüm ve taraftar için oynuyorum. Kardeşim, hedef alınmadığını söylüyorsun ama yüzümü ıskaladı. Neyse, önemli değil. Bunlar hakkında konuşmak istemediğim olumsuz şeyler. Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum.

YÖNETİCİLERE SORUN

Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok.