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Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım! Yol ayrımı...

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#GALATASARAY#Wilfried Zaha#TRANSFER
Galatasaraylı Wilfried Zahadan kafa karıştıran paylaşım Yol ayrımı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 14:45

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe ile yarışa girerek kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Trendyol Süper Lig'de sezonu en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde tamamlayarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın yapmış olduğu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sezon başında Fenerbahçe ile girilen yarış sonrası kadroya katılan Fildişili futbolcu, yol ayrımının bulunduğu görseli paylaştı.

Galatasaraylı Wilfried Zahadan kafa karıştıran paylaşım Yol ayrımı...

Zaha'nın paylaşımı, futbolseverlerin aklına 'Galatasaray'dan ayrılacak mı?' sorusunu getirdi.

Tecrübeli futbolcuya Suudi Arabistan'dan birçok takımın ilgisinin olduğu ve Galatasaray ile temasa geçileceği iddia edilmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Wilfried Zaha#TRANSFER

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