Galatasaraylı Victor Osimhen, İtalyan polisine ifade verdi: Babam öldü, son kez göremedim!

Haberin Devamı

Napoli’nin eski golcüsü ve şu anda Galatasaray’da forma giyen Victor Osimhen, İtalya’da süren soruşturma kapsamında Guardia di Finanza’ya (İtalya’nın Mali Polis teşkilatı) verdiği ifadede, 2020 yazında başkan Aurelio De Laurentiis’in kendisini Napoli’ye transfer olmaya zorladığını anlattı. Osimhen’in sözleri, o dönemde hem kişisel hem profesyonel anlamda yaşadığı çalkantıları gözler önüne serdi.

“BABAM HASTAYDI, FUTBOLA DÜŞÜNEMİYORDUM”

Osimhen, o dönemde menajerliğini yapan Jean Gerard’ın kendisine sadece transfer açısından yaklaştığını söyledi:

“Menajerim bana Napoli’nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum. Futbol ikinci plandaydı. Gerard beni Nice’e çağırdı. Orada Luis Campos ve Lille Başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli’ye gideceğimi, iki kulüp arasında anlaşma olduğunu söylediler. Ancak benim hiçbir bilgim yoktu.”

Haberin Devamı

“Babamın ölümünden sonra bile beni Napoli’ye göndermek istediler”

Osimhen, babasının ölümünün ardından yaşadığı travmayı da anlattı:

“Babam öldüğünde Lille ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım. Sırf Lille başkanına saygımdan Napoli’ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım. Orada teknik direktörle konuştum, ardından Capri’de De Laurentiis’le buluştum. Şehirden, kulüpten bahsetti ama Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu, ancak elimde hiçbir belge yoktu.”

“Sözleşme ortada yoktu, menajerimi değiştirdim”

“Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim. ‘Bende yok’ dedi. Başkan bana tam tersini söylemişti. Sonra bana bir kağıt gösterdi, ama bu sözde bir anlaşmaydı. Çok sinirlendim, Fransa’ya dönmek istedim. Lopez’den izin alıp Paris’e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkimi bitirdim.”

Haberin Devamı

“Yeni menajerimle anlaştım, transfer tamamlandı”

Tüm bu yaşananlara rağmen transferin gerçekleştiğini söyleyen Osimhen, sürecin son kısmını şöyle anlattı:

“Napoli’nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D’Avila’nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille’de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.”

550 BİN EURO'LUK BORÇ DETAYI

Osimhen ayrıca, 2021 sonunda şu anda birlikte çalıştığı menajeri Roberto Calenda ile olan ilişkisine de değindi:

“Aralık 2021’de ailevi ihtiyaçlarım için 550 bin euro borç istedim. Bu parayı geri ödeyeceğime dair söz verdim.”

Haberin Devamı

De Laurentiis ve Napoli cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İtalya basını Osimhen’in ifadelerinin soruşturmayı derinleştireceğini yazdı.