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Galatasaraylı Victor Osimhen için transfer itirafı: '4 ay uğraştım'

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#Galatasaray#Osimhen#Napoli
Galatasaraylı Victor Osimhen için transfer itirafı: 4 ay uğraştım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 20:19

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu.

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Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cristiano Giuntoli'nin açıklamaları;

Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım.

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SATILMASI GEREKİYORDU

Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum.

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#Galatasaray#Osimhen#Napoli

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