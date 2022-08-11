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Galatasaraylı Victor Nelsson'un menajeri İstanbul'dan ayrılmıyor!

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#Galatasaray#Nelsson#İspanya
Galatasaraylı Victor Nelssonun menajeri İstanbuldan ayrılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson'un transfer görüşmeleri hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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İspanya'nın Sevilla Kulübü’nden transfer teklifi alan Victor Nelsson, Galatasaray’dan ayrılma yönündeki ısrarını sürdürüyor.

Danimarkalı stoperin menajeri, sarı kırmızılı yönetimin “Satmak istemiyoruz” şeklindeki tutumuna rağmen İstanbul’dan ayrılmadı.

Dün yöneticilerle bir kez daha görüşen menajer, Nelsson’un ayrılmaya kararlı olduğunu belirtip, “Transferi gerçekleştirmek adına sizden yapıcı adımlar atmanızı bekliyoruz” dedi. Sevilla’nın 12+2 milyon Euro’luk teklifini reddeden Galatasaray, futbolcunun satışından en az 20 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

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#Galatasaray#Nelsson#İspanya

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