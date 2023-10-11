Galatasaraylı Victor Nelsson'dan 'yedek' isyanı! 'Çok sinirlendim, sözleşme uzatmayacağım'

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Galatasaray'da geçtiğimiz 2 sezonun değişmez oyuncularından olan ancak Davinson Sanchez'in transferinin ardından son dönemde formayı kaptıran Victor Nelsson, Danimarka'da önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılarda yedek kaldığı için hayal kırıklığı yaşadığını açıklayan Nelsson, yeni sözleşme görüşmeleri hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Victor Nelsson'un sözleri;

Manchester United maçında oynamadığım için çok sinirlendim. Hayal kırıklığına uğradım. 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Bunu son derece tuhaf buluyorum. Siz dışarıdan bakıyorsunuz ama ben içindeyim. En öfkeli ve en tükenmiş olan benim!

GARİP ŞEYLER OLDU

Özellikle Manchester United maçında ilk 11'de olmak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu.

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YEDEK KULÜBESİNİ SEVMİYORUM!

Okan Buruk ile bu konuyu konuştum. Ancak bu sohbet şu an onunla benim aramda kalacak. Okan Buruk, takımdan sorumlu. Maçları kazanmak için en iyi oyuncularını yedek kulübesine koyabiliyor. Erden Timur ile görüşmeler yaptım. Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum.

SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIM! NEREDEYSE ANLAŞMIŞTIK AMA...

Sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Ancak artık uzatmayacağımı bildirdim. Öncesinde neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz daha düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim.

TRANSFER İÇİN REZERVASYON YAPILMIŞ

Yazın gerçekten oynamak istediğim kulüplerden ilgi ve tekliflerin olduğu doğru. Sevilla da bunlardan biriydi. Ancak bir sonuca varılamadı. Galatasaray, teklifleri yeterince iyi bulmadı. Buna katılabilirsin de katılmayabilirsiniz de... Uçağa binmeme çok da yaklaşmamıştık ama rezervasyon yapılmıştı. Hamile kız arkadaşım ve ebe için... Ancak bir sonuç çıkmadı.

YEDEK KALMAKTAN NEFRET EDİYORUM

Şu an Galatasaray'dayım ve bundan dolayı mutluyum. Bir süredir yedek kulübesindeyim ve şimdi ilk 11'e geri dönmek için çabalamam gerekiyor. Sinirliyim. Yedek kalmaktan nefret ediyorum. Bu yüzden bu milli takım kampına kızgın ve hırslı geldim.

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