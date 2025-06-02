Galatasaraylı Torreira'nin transferi için geliyorlar! İşte bonservisi

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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili Arjantin basınında önemli bir haber yer verildi.

Neredeyse her yaz transfer sezonunda adı hem Avrupa hem de Güney Amerika kulüpleri ile alınan Torreira için, haziran ayında teklif gelmesi bekleniyor.

BOCA JUNIORS RESMİ ADIMI ATACAK

Arjantin devi Boca Juniors’un başkanı Juan Romal Riquelme, yeni teknik direktör Miguel Angel Russo’ya Torreira’yı hediye etmeyi düşünüyor.

Arjantin basınında yer alan habere göre haziran ayında resmi teklifin yapılması bekleniyor.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Arjantin devi Torreira için bonservis rakamını belirledi.

Buna göre Boca Juniors, Torreira transferi için Galatasaray’a 15 milyon dolar bonservis önerecek.

DÜNYA KULÜPLER KUPASI’NDA OYNATMAK İSTİYORLAR

Riquelme’nin Boca’da görmeyi en çok istediği isim olan Torreira’nın transferine dair önemli bir ayrıntı söz konusu. Arjantin temsilcisi, Dünya Kulüpler Kupası şampiyonasında yer alacak ve Torreira takviyesiyle Avrupa’nın önemli kulüplerine diş geçirecek bir kadro kurmak istiyor.