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Galatasaraylı Torreira için yapılacak transfer teklifi belli oldu! İşte tarihi

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer
Galatasaraylı Torreira için yapılacak transfer teklifi belli oldu İşte tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 17:24

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’ya dair yapılacak transfer teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı. Güney Amerika’nın köklü kulübü, sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için uzun süredir Arjantin basınından çeşitli transfer spekülasyonları yazılıyordu.

Arjantin devi Boca Juniors’un Başkanı Juan Romal Riquelme’nin, Temmuz ayında oynanacak Dünya Kulüpler Kupası’ndaki en büyük hayali, Torreira’yı turnuva öncesi takıma dahil etmek.

Bununla beraber Torreira için yapılacak transfer teklifinin ayrıntıları da olgunlaşmaya başladı.

Galatasaraylı Torreira için yapılacak transfer teklifi belli oldu İşte tarihi



İŞTE TEKLİFİN YAPILACAĞI TARİH!

Boca Juniors Başkanı Riquelme’nin, Haziran ayında Torreira için Galatasaray’ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Arjantin kulübünün teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olacağı aktarıldı.

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BONERVİSİ ZOR, PAZARLIK BAŞLAYACAK

Boca cephesinin asıl hedefi Torreira’nın bonservisini almak olsa da, Arjantin temsilcisi için bu planın şimdilik zor olacağı yazıldı. Sarı kırmızılıların yaklaşık 15 milyon euro talep edeceği dile getiriliyor.

Güney Amerika devinin, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Galatasaray’ın istediği rakamlara yaklaşacağı, transfer için mali tüm kaynakları zorlayacağı da gelen bilgiler arasında.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer

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