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Galatasaraylı Torreira için transfer teklifi geliyor! Bonservisi belli oldu

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer
Galatasaraylı Torreira için transfer teklifi geliyor Bonservisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 12:13

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili Arjantin basınından sıkça Boca Juniors’a transfer olacağı iddiaları gündeme gelirken, bu kez başka bir Arjantin kulübünün devreye gireceği iddia edildi.

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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’ya dair Latin Amerika’da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bir süredir Boca Juniors’ın hedefinde olduğu bilinen Torreira ile ilgili, bu kez başka bir Arjantin devinin devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaraylı Torreira için transfer teklifi geliyor Bonservisi belli oldu

“GİTMEK İSTEDİĞİM ZAMANLAR OLDU”

Torreira, kısa süre önce yaptığı açıklamada ayrılmayı düşündüğünü ifade ederken, "Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var. Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman." demişti.

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BOCA İDDİASI
Taraftarı olduğu bilinen Boca Juniors’ın Torreira’yı istediği ve bir süredir oyuncu ile iletişimde olduğu bilinirken, bu kez de River Plate’in oyuncuyu isteyeceği iddia edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Torreira için River Plate’in Galatasaray’a 15 milyon dolar bonservis önereceği Arjantin basınında dile getirildi.

Galatasaraylı Torreira için transfer teklifi geliyor Bonservisi belli oldu

REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Torreira’nın sıkı bir Boca Juniors taraftarı olmasından dolayı teklife sıcak bakmayacağı ve reddedeceği yazıldı.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer

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