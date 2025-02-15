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Galatasaraylı Torreira için Boca Juniors transfer teklifi hazırladı! Dev bonservis geliyor

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#Transfer#Galatasaray#Boca Juniors
Galatasaraylı Torreira için Boca Juniors transfer teklifi hazırladı Dev bonservis geliyor
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 12:22

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya bir süredir ilgi duyduğu bilinen Boca Juniors, transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Torreira'yı transfer etmek için bonservis miktarını belirledi.

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Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, önemli bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Boca, Lucas Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Torreira'ya bir süredir ilgisi olduğu bilinen Boca'da Başkan Riquelme, Teknik Direktör Fernando Gago'nun hayalini gerçekleştirmek istiyor. Gago, uzun süredir Torreira'yı kadrosunda görmek istiyordu.

Galatasaraylı Torreira için Boca Juniors transfer teklifi hazırladı Dev bonservis geliyor

TORREIRA'NIN EN BÜYÜK HAYALİ
Torreira, geçtiğimiz yıl ESPN'e verdiği röportajda konuya ilişkin, "En büyük hayallerimden biri Boca Juniors’ta oynamak. Orada oynamak için çıldırıyorum!" demişti.

HAYALİ GERÇEK OLABİLİR
Bununla beraber Başkan Riquelme'nin, Torreira için belirlediği bonservis rakamı da belli oldu. Arjantin devi, Torreira için 10 milyon dolarlık teklif yapacak.

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Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı ve 2.783 dakika forma giydi, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Boca Juniors

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