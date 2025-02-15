Galatasaraylı Torreira için Boca Juniors transfer teklifi hazırladı! Dev bonservis geliyor

Haberin Devamı

Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, önemli bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Boca, Lucas Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Torreira'ya bir süredir ilgisi olduğu bilinen Boca'da Başkan Riquelme, Teknik Direktör Fernando Gago'nun hayalini gerçekleştirmek istiyor. Gago, uzun süredir Torreira'yı kadrosunda görmek istiyordu.





TORREIRA'NIN EN BÜYÜK HAYALİ

Torreira, geçtiğimiz yıl ESPN'e verdiği röportajda konuya ilişkin, "En büyük hayallerimden biri Boca Juniors’ta oynamak. Orada oynamak için çıldırıyorum!" demişti.

HAYALİ GERÇEK OLABİLİR

Bununla beraber Başkan Riquelme'nin, Torreira için belirlediği bonservis rakamı da belli oldu. Arjantin devi, Torreira için 10 milyon dolarlık teklif yapacak.

Haberin Devamı

Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı ve 2.783 dakika forma giydi, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.







