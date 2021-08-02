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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 21:23 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya "Yılın Sporcusu" ödülü

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Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya "Yılın Sporcusu" ödülü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turunda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda 1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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