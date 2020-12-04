Galatasaraylı Taylan Antalyalı ailesine 4 milyonluk ev aldı
Galatasaray'ın son dönemde parlayan yıldızı olan Taylan Antalyalı, daha önce kirada oturan ailesi için ev satın aldı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı hayırlı evlat çıktı. 25 yaşındaki futbolcu Bakırköy sahildeki bir konut projesinden ailesi için ev aldı.
Galatasaray'a transfer olduğunda ailesini de yanına alan Taylan Antalyali, satın aldığı ev için 4 milyon TL ödedi.
Ailesiyle beraber yaşayan Antalyalı geçen günlerde yeni evine taşındı. Taylan Antalyalı'nın daha önce kirada oturduğu öğrenildi.(Fanatik)
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