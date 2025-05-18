Galatasaraylı taraftarlardan Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk coşkusu!

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ELAZIĞ'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Kayserispor’la karşılaştığı mücadele öncesi Elazığ’da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray taraftarları kent genelindeki meydanlara akın etti. Araçlarına binen Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şehir turu atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Meşalelerin yakıldığı ve havai fişeklerin atıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

GAZİANTEP'TE DAVUL, ZURNA VE HALAYLA KUTLANDI

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Gaziantep'te davul, zurna ve halaylar eşliğinde doyasıya kutlandı. Kutlamalara Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de binlerce taraftar cadde ve sokaklara çıkarak 25. şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı. Özellikle üniversite meydanında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, davul, zurna ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

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HAKKARİ'DE GALATASARAY COŞKUSU

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonu olmasının ardından Hakkari'de taraftarlar sokaklara döküldü. Meşaleler, konvoylar ve tezahüratlarla şehirde büyük bir coşku yaşandı.

Hakkari'nin en işlek caddeleri olan Bulvar ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir araya gelen Galatasaray taraftarları, meşaleler yaktı, bayraklar salladı ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Araç konvoylarıyla şehir turu atan taraftarlar, korna sesleriyle şehirde adeta bayram havası estirdi.

Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ORDU SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ordu'da cadde ve sokaklara akın eden binlerce taraftar kutlama yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde bayraklar, meşaleler ve atkılarla takımları lehine tezahüratlarda bulunarak 25. şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutladı. Süslenen araçlarla trafikte de konvoylar oluştu. Bu esnada polis ekipleri de bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kutlamalar devam ediyor.

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ZONGULDAK'TA 5. YILDIZ SEVİNCİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Galatasaray taraftarları toplandı. Ellerinde meşaleler, bayraklar ve davullarla ilçeyi turlayan kalabalık, ilginç bir kutlamaya da imza attı. Taraftarlar, üzerine Fenerbahçe logosu yerleştirilmiş sembolik bir tabut taşıyarak ilçede kortej yaptı. Kalabalık zaman zaman "Beşinci yıldız armağan olsun" şeklinde tezahüratlar attı.

Zonguldak merkezde ise kutlamaların adresi Valilik binası önü oldu. Binlerce Galatasaraylı taraftar burada toplandı. Marşlarla kutlamalar gerçekleştirildi. Araç konvoylarıyla şehir merkezini sarı-kırmızıya boyayan taraftarlar, "Biz alışkınız şampiyonluğa" sloganları eşliğinde zaferi doyasıya kutladı.

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ÇANAKKALE DE BOŞ KALMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iskele meydanında bir araya geldi. İskele meydanını dolduran taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.

KARS'TA TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar buradan meşalelerle bedesten bölgesine yürüdü. Kars Kalesi önünde toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda taraftarların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

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GALATASARAYLILAR, AYDIN'DA 5. YILDIZI TAKTI

Geçtiğimiz Şubat ayında dernek binasına kavuşan Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından dernek binasına astıkları tabelanın beşinci yıldızını aktif etti.

TEKİRDAĞ'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyon olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada konvoylar oluşturarak kutlamalara başladı. Sarı-kırmızılı renklere bürünen araçlar kornalar eşliğinde caddelerde tur atarken, bazı taraftarlar ise ellerindeki meşaleler ve bayraklarla meydanlarda marşlar söyledi.

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Kutlamalarda meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Kalabalık taraftar grubu Galatasaray marşları eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, şampiyonluk şarkılarıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

ADIYAMAN'DA DA DEVAM ETTİ

Maçın 75. dakikasından itibaren Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı kent merkezinde yer alan Sümer Meydanına akın etti. Galatasaray gol attıkça sevinen taraftarlar maçın bitiminde 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Araçlarına binen Adıyamanlı Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

ARDAHAN ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR

Ardahan’da sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kongre caddesine akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyledi ve meydanı bayram havasına çevirdi.

OSMANİYE'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ZİRVE YAPTI

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Osmaniye'de binlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti. Kentte özellikle Adnan Menderes Bulvarında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde bayraklar, meşaleler ve atkılarla takımları lehine tezahüratlarda bulunarak 25. şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutladı. Süslenen araçlarla oluşturulan konvoylar da dikkat çekti.

GÜMÜŞHANE'DE TARAFTARLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı.

IĞDIR'DA ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TABUTUYLA KUTLANDI

Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı. Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

AYDIN'DA COŞKUN BİTMEDİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.